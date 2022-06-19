Німеччина починає заощаджувати газ: може не вистачити до кінця зими
Про це заявив міністр ФРН з питань економіки та захисту клімату Роберт Габек, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Німецький уряд планує скоротити використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії. Заповнення сховищ мають прискорити. Також планують задіяти більше вугільних електростанцій.
"Споживання газу має й надалі скорочуватися, однак необхідно, щоб він більш активно надходив у сховища - інакше взимку його може не вистачити", - йдеться у доповіді міністра.
"Очевидно, стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до підйому цін та розколоти нас", - наголосив Габек.
Щоб заповнити сховища, уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро.
Нагадаємо, в середині червня "Газпром" суттєво скоротив постачання газу в Німеччину газопроводом "Північний потік". Пізніше про зменшення обсягів постачання газу з Росії також повідомили Чехія, Австрія, Італія та Франція.
Опитування показують, що вже зараз 72% німців намагаються заощаджувати газ, електрику та автомобільне паливо. Ще 11% збираються почати заощаджувати найближчим часом.