Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 32 людини, - Гайдай

Протягом суботи, 18 червня, вдалося евакуювати 32 жителі Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Руйнувальне обличчя "руського миру" у Лисичанську більшає. Ворог нівечить багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. Багато хто виїхав ще в березні-квітні. А ті, хто залишався, вже теж хочуть потрапити до мирних регіонів України. Тож, 18 червня, під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту. Загалом протягом дня поліцейським, рятівникам, представникам військової адміністрації та волонтерам вдалось евакуювати 32 жителя Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ", - написав Гайдай.

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