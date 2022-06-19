Загиблих від ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині вже двоє
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Один з постраждалих від удару помер у лікарні.
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий "приліт" забрав життя двох людей", написав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, росіяни вдарили по нафтобазі на Дніпропетровщині ввечері 18 червня. Спочатку повідомляли про одного загиблого та 13 постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні. Полум’я гасили всю ніч. Нафтобаза досі палає, зараз пожежу гасять півсотні вогнеборців.