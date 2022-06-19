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У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА

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У Київській області військова комендатура проводитиме рейди щодо дотримання комендантської години, - ОВА
Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00. Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі. Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем. Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!" - розповів він.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Liya d21d54a3
    А скільки коштує бюджету один рейд по списанню бабок?
    Ласкаво просимо до Кончі-Заспи та інших елітних котеджних містечок.
    Тільки обережно, там мусорська охорона і ряжені космобольці. Можна і в табло отримати.
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