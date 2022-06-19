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Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі, - глава Генштабу Британії Сандерс

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Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі, - глава Генштабу Британії Сандерс
Фото: express.co.uk
Глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві", — сказав генерал.

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"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", - додав він.

Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".

"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    так - якийсь британьский експедиціонний корпус в Україні не завадив би, як не хочете русню бачити в себе на островах...
  • Светлана Круп
    Да все просто. Нужно сейчас воевать в Украине, что бы потом не воевать в Европе. Еще есть шанс переломать хребет путлеру здесь.
  • три - пятнадцать
    ********** рязань до маріуполя - ось мета і ціль!
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