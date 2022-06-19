Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі, - глава Генштабу Британії Сандерс
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.
"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві", — сказав генерал.
"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", - додав він.
Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".
"Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.