Росіяни не можуть більше завантажувати Windows 10 та Windows 11 - Microsoft заборонила

Компанія Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 та Windows 11 зі свого сайту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Liga.net.

Тепер під час спроби завантажити Windows 11 з Росії портал Microsoft видає повідомлення "Виникла проблема з вашим запитом". Також користувачі не можуть завантажити утиліти помічника зі встановлення операційних систем. Утиліта Media Creation Tool теж недоступна.

Перевірка журналістів показала, що це не залежить від провайдера. Під час підключення до порталу з IP-адреси іншої країни проблем не виникає.

Microsoft ситуацію поки що не прокоментувала.

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Microsoft зупинила нові продажі товарів та послуг у Росії у березні, але продовжила підтримку наявних клієнтів.

У червні Bloomberg повідомив, що Microsoft значно зменшує присутність у РФ. Як зазначили у компанії, від скорочення бізнесу постраждають понад 400 співробітників.