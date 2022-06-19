МВС планує розмінувати деокуповані території України впродовж року після закінчення бойових дій
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило МВС у телеграмі.
"Керівництво МВС розуміє масштаб "мінної спадщини", який залишають після себе окупаційні війська. І вже зараз докладають максимальних зусиль, щоб пришвидшити гуманітарне розмінування деокупованих територій. Але гостро стоїть питання закупівлі сучасної піротехнічної техніки", - йдеться в повідомленні.
Фахівцям МВС потрібні роботизовані машини, які можуть швидко і безпечно розміновувати великі території. Саме тому перемовини тривають і з Японією, США, Канадою а також Європейськими країнами. Як зауважили в міністерстві, Україна має на меті отримати необхідну техніку якомога швидше.
"І якщо ці кроки будуть здійснені і вдасться все заплановане, можна впевнено говорити, що терміни повного розмінування будуть значно змінені. І знадобиться не 3-5 років, як планували раніше, а значно менше", - наголосили в МВС.