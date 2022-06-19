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Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

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Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров
ЗСУ можуть протягом найближчих тижнів звільнити Херсон та Мелітополь від російських окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополя. Вже більше ніж на 10 км просунулися в напрямку Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Федоров додав, що Україна зараз отримує від країн Заходу багато зброї, що наближає нас до перемоги.

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"Я сподіваюся, що найближчим часом її буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати від тиску наших мешканців", - сказав він.

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Топ коментарі

  • sergej gorin
    Спершу роблять, а потім кажуть
  • Oleksa2011
    Дай Боже й борони нашіх хлопців!
  • Ksenia VB
    Неймовірно оптимістично.
    Якби це Залужний сказав, а не чергова говорілка.
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