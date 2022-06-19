Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров
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ЗСУ можуть протягом найближчих тижнів звільнити Херсон та Мелітополь від російських окупантів.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополя. Вже більше ніж на 10 км просунулися в напрямку Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.
Федоров додав, що Україна зараз отримує від країн Заходу багато зброї, що наближає нас до перемоги.
"Я сподіваюся, що найближчим часом її буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати від тиску наших мешканців", - сказав він.