Херсон та Мелітополь можуть звільнити в найближчі тижні, - мер Мелітополя Федоров

ЗСУ можуть протягом найближчих тижнів звільнити Херсон та Мелітополь від російських окупантів.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші героїчні ЗСУ істотно просунулися і вже знаходяться на кордонах Херсона. І я впевнений, що найближчим часом, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнене нашими героїчними військовими. Така ж ситуація в напрямку міста Мелітополя. Вже більше ніж на 10 км просунулися в напрямку Мелітополя наші Збройні сили", - сказав він.

Федоров додав, що Україна зараз отримує від країн Заходу багато зброї, що наближає нас до перемоги.

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"Я сподіваюся, що найближчим часом її буде достатньо для того, щоб деокупувати наші окуповані міста та врятувати від тиску наших мешканців", - сказав він.