Казахстан закликав світ позбутися ядерної зброї до 2045 року

Казахстан закликає держави світу розробити поетапний план відмови від ядерних озброєнь.

Про це міністр закордонних справ Казахстану написав Мухтар Тлеуберді у колонці для видання Liter, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, війна Росії проти України, а також розмови про повернення ядерних озброєнь та "взаємні загрози застосування ядерної зброї" змушують замислитися про необхідність заборони та ліквідації ядерної зброї.

"Ми закликаємо всі держави, включно з ядерними державами, розробити поетапний план повної ліквідації ядерної зброї до 2045 року до столітнього ювілею ООН", – написав Тлеуберді.

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Він також нагадав слова генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша про те, що сьогодні по всьому світу розосереджено близько 13 400 ядерних боєголовок, а можливість застосування ядерної зброї "стала реальнішою, ніж у похмурі дні холодної війни".