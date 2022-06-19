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Україна не зазнає поразки, ми підтримуватимемо її скільки потрібно, - посол США Брінк

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Україна не зазнає поразки, ми підтримуватимемо її скільки потрібно, - посол США Брінк
Посол США Бріджит Брінк заявила, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" - заявила Брінк.

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За її словами, це дуже важливо для України і справді важливо для європейської безпеки.

"В інтересах Америки забезпечити мир та безпеку в Європі – це життєво важливо. Тож наслідки справді виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу" - заявила посол.

Вона також нагадала, що США залишають на розсуд українців питання про те, коли Україна вважатиме за можливе вести мирні переговори.

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"Президент Байден вказував на те, що Володимир Зеленський казав, що всі війни закінчуються переговорами. Але ще раз: ми залишаємо вибір часу та змісту переговорів на розсуд українців" - зазначила Бріджит Брінк.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И этих вот людей еще несколько месяцев назад Боневтик обзывал "хуже скаабеевой". Слава Богу, что американцы очень практичные люди и делают сейчас все возможное не благодаря, а вопреки нашей власти.
  • Чайка Київ
    Серйозно? Без цих "слів" Україна б вже, місяці три, як перестала б існувати.
    Зате без паніки і з освітленими дорогами.
  • Oleksandr Pohribnyi
    Дякуємо, пані Бріджит!
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