Російські окупанти не довіряють місцевим колаборантам у Херсоні: замінюють на своїх, - облрада

Перший заступник голови облради Херсонської області Юрій Соболевський розповів, що окупанти не довіряють місцевим колаборантам і почали замінювати зовнішніми кадрами з ОРДЛО.

Про це він написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Провали окупаційних властей у їхніх спробах зломити мешканців, зломити їхню любов до України, суттєво підірвало довіру орків до тих колабарантів, які мали стати "обласною владою" та організовувати нове життя у форматі російського світу.

Тому вже зараз ми спостерігаємо процес їхнього фізичного заміщення та відкрите зміщення центрів прийняття рішень у Херсонській області. Фейкову обласну адміністрацію "підсилюють" зовнішніми кадрами з ЛДНР, а офіс партії "Єдина Росія" взагалі починає жити самостійним життям, переходячи від "гуманітарної допомоги" до організації прийомів офіційних візитів посадових осіб та депутатів РФ, масових заходів та формування політики в області.

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Причому роблять це не особливо зважаючи на позицію обласної адміністрації", - розповів він.

Соболевський вважає, що колаборанти та зрадники шукають вихід із ситуації, щоб уникнути кримінальної відповідальності після звільнення Херсонщини від окупантів.