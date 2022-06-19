На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олег Куцин

Олег Куцин загинув в боях на Ізюмському напрямку.

Про його смерть повідомив у фейсбуці політик Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин. Створив добровольчий батальйон у 2014, а вже на цьому етапі перетворив його у один з найбільш боєздатних підрозділів у складі ЗСУ. Пам’ятаю його слова, сказані ще в 2014 - "ця війна завершиться або в Чопі, або у Владивостоці", - написав Іллєнко.

Окрема добровольча чота "Карпатська Січ" була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту "Бутовка", Водяне, Опитне.

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Із 24 лютого 2022 "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ знаходиться на Ізюмському напрямку.