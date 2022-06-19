Рада заборонила імпорт російськомовних книжок

Депутати Верховної Ради проголосували за заборону імпорту російськомовної літератури.

Обмеження діятимуть на книжки з Росії та Білорусі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Заборона також стосується видань, автори яких мали російське громадянство.

З 1 січня 2023 року книги видаватимуться і розповсюджуватимуться виключно державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами Європейського Союзу.

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Інші книги мають бути мовою оригіналу або перекладені українською.

Виключеннями до цих заборон може бути, якщо фізична особа ввозить літературу не з метою розповсюдження та за умов: