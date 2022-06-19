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Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

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Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору
Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, Управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон (№7432) Верховна Рада ухвалила в неділю 314 голосами за необхідного мінімуму в 226 голосів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реалізація цього законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного або місцевого бюджету", – зазначалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ поліпшить матеріальне становище військовослужбовців.

Військовий збір був введений в 2014 році в розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, зокрема в 2021 році – 28,6 млрд грн.

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Топ коментарі

  • Дмитро Шаповалов 2b413bf4
    Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

    Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
  • Amber
    Гарна новина для наших військових !!
  • Alexander Rednaxela 339e6b69
    Це пряме скорочення видатків на оборону під час війни.
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