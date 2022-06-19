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Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ

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Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ
Мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що йому заборонили виїхати до Польщі для підписання договору про допомогу Чернігову. Він пов’язує це з політичною атакою на нього одного зі співробітників Офісу Президента.

Про це Атрошенко написав на своїй сторінці в фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно на кордоні мене не пустили до Польщі, куди я прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу Чернігову. Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента", - заявив Атрошенко.

За словами Атрошенка, він прямував у польський Ряшів у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в нього був запланований виступ на сесії. Але меру Чернігова не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті "Краковець". Начебто документи були не в порядку.

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"Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. Втім, митний інспектор Лілія Турко, жетон LV-1155, вилучила мої документи без пояснення причин та запропонувала мені поговорити з начальством", - повідомив Атрошенко.

Він заявив, що така ситуація демонструє наявність "телефонного права" на кордоні та дискредитує Президента.

"Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос. Я вважаю, що це не що інше, як самодурство відповідальних посадових осіб, які таким чином хочуть самоствердитися і при цьому перевищують свої службові повноваження. Таким чином вони перешкоджають моїй професійній діяльності на користь Чернігова, а головне – дискредитують подібними діями Президента, демонструючи ознаки телефонного права на кордоні", - наголосив Владислав Атрошенко.

Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову 01
Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову 02

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko
    Ой дограються ці зелені підораси...
  • Olga Mansika
    Давайте говорити правду-"остальные" типу Колі Каклєти ,просто звалили.А Атрошенко був з жителями Чернігова в самі тяжкі часи,нікуди не виїхав.І в Польщу він їхав шукати допомоги для свого міста,а не по ганделиках штани протирати.
    Цікаво,яка зелена гадюка з офісу найвеличнішого дала наказ не випустити мера.Чи він чийсь план зламав,коли не вручив ключі від Чернігова кацапським окупантам,а залишився мером міста,яке боролося.Без хліба,без води,без медикаментів,під бомбами.
  • Николай Петров cedd8f88
    А от було б посвідчення ОПЗЖ - без проблем. Вчи матчасть
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