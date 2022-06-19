Новини • Війна

Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями. ФОТО

32 25540
Адвокат та військовослужбовець Масі Найєм опублікував першу світлину після важкого поранення та подякував лікарям за врятоване життя.

Відповідний допис розміщено на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Моє життя після поранення подаровано мені побратимом, водіями які допомогли евакуювати і лікарями, які зробили операцію. І звісно, що рідними, які весь час поруч. Як сказали лікарі, після такого поранення мало хто залишається при пам‘яті, але мій мозок зберегли і я вільно мислю і навіть аналізую все, що відбулось", - написав Найєм.

Він подякував всім, хто долучився до його порятунку - товаришу по службі, лікарям у Слов’янську, Краматорську та Дніпрі, співробітникам міжнародної гуманітарної організації MOAS.

Також читайте: Поранений на фронті Масі Найєм опритомнів після операції - він втратив око

"Дякую вам. Моє життя і подальші справи можливі саме завдяки вам. Міцного здоров‘я і всім іншим медичним працівникам. Ви для перемоги зробили і робите більше, ніж про це знає суспільство. Бажаю вам вріноваженого щастя від життя. Ще раз дякую вам, що я живий!" - написав Найєм.

Масі Найєм: Моє життя подаровано мені побратимом, водіями та лікарями 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Молодець, що вижив.
    Швидкого одужання.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Здоров'я тобі воїне та довгих років життя...
  • Advokat Savchuk
    Многая літа !!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини