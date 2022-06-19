Рух мостами Метро та Патона відновлять завтра в Києві, - Кличко

Відзавтра у Києві відновлять рух мостами Метро й Патона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - підсумував мер.

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