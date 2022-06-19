Вантажні вагони зійшли з рейок на Черкащині: Поїзди затримуються на п'ять годин. ПЕРЕЛІК

Маршрут деяких поїздів змінено через сходження двох вантажних вагонів з рейок на Черкащині.

Про це у Telegram повідомляє Укрзалізниця, інформує Цензор.НЕТ.

"Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка Укрзалізниця на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів №731 Дніпро - Київ, №41 Дніпро - Львів та №790/792 Київ - Кременчук, Кропивницький. Поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка", - зазначили в УЗ.

Час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Зміни також торкнуться й приміських поїздів:



№ 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.



№ 6508 Цвіткове - Знам'янка буде курсувати у сполученні Цвіткове - Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.



№ 6507 Знам'янка - Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка - Цвіткове о 20:30.



№ 6510 Цвіткове - Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

Читайте: Для мешканців Ірпеня, які залишилися без житла, облаштовано містечко з купейних вагонів, - Укрзалізниця. ФОТОрепортаж