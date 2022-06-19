Ретрансляцію російських новин і політичних шоу заборонили у Молдові на законодавчому рівні

Президент Майя Санду підписала закон про боротьбу з дезінформацією та пропагандою, який забороняє трансляцію у Молдові російських новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту.

За словами голови Ради телебачення та радіо (РТР) Ліліани Віцу, закон набуде чинності наступного тижня, можливо, 24 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Наразі трансляція новин та передач політичного чи військового характеру з країн, які не ратифікували конвенцію про транскордонне телебачення, включаючи Росію, заборонені за рішенням комісії надзвичайних ситуацій.

З набуттям чинності закону ретрансляцію цих передач повністю заборонять, навіть після закінчення надзвичайного стану в країні.

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Як зазначила Віцу, нові поправки передбачають суворіше покарання мовників за дезінформацію та відсутність місцевого контенту. "У разі дезінформації у РТР є право призупинити дію ліцензії на строк до 7 днів, причому це може статися і в період виборів", - сказала Віцу.

На засіданні 2 червня парламентська більшість ухвалила у другому остаточному читанні законопроект про боротьбу з дезінформацією та пропагандою. За проект проголосували 54 депутати від правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS).

В остаточній версії відредагували визначення дезінформації: "навмисне поширення хибної інформації, створеної для заподіяння шкоди особистості, соціальній групі, організації чи безпеці держави".

Прийнятий законопроект також забороняє трансляцію в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення (Росія цю конвенцію не ратифікувала).

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Видання зазначає, що заборона на показ фільмів та передач із країн, що не ратифікували Європейську конвенцію, не стосується "розважальних передач, у яких немає мілітаристського змісту". Водночас заборонено трансляцію передач та фільмів, які виправдовують військову агресію, заперечують військові злочини та злочини проти людяності, або містять заклики до ненависті, незалежно від походження контенту.