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Окупанти масово затримують та б'ють чоловіків на Херсонщині

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Окупанти масово затримують та б'ють чоловіків на Херсонщині
На Херсонщині повідомляють про масові затримання чоловіків у Станіславській громаді.

Про це повідомляє у фейсбуці заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.

"Зі Станіслава, Томиної Балки і навколишніх сіл правобережжя Херсонщини передають про масові затримання чоловіків незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

За його інформацією, людей тримають в ямах, дуже б'ють. Без явних причин, всіх підряд. Також вивозять і грабують майно громад і людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів окупованої Херсонщини закликають виїхати з області - щоб було легше працювати ЗСУ

Топ коментарі

  • Oleg Zaporogec
    Зелепітори ці люди страждають, через те, що блазні, яких ви обрали здали Херсонщину ворогу
  • Kulinakus
    Є там у Херсоні відчайдухи які переховуються у катакомбах а в ночі ріжуть москалів. Звичайно що русішшвайни не можуть їх котрий місяць знайти, та й вбивають не причетних.
  • Small Jerboa
    Намагаються ТЕРОРОМ боротися з партизанами.
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