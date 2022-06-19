Окупанти масово затримують та б'ють чоловіків на Херсонщині
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На Херсонщині повідомляють про масові затримання чоловіків у Станіславській громаді.
Про це повідомляє у фейсбуці заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.
"Зі Станіслава, Томиної Балки і навколишніх сіл правобережжя Херсонщини передають про масові затримання чоловіків незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.
За його інформацією, людей тримають в ямах, дуже б'ють. Без явних причин, всіх підряд. Також вивозять і грабують майно громад і людей.