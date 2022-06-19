Окупанти сьогодні можуть вдарити по залізничних об'єктах на Чернігівщині, - ОВА

Російські окупанти сьогодні можуть завдати ракетних ударів по залізничних об'єктах Чернігівської області.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктах залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.



Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Окупанти обстрілювали Чернігівщину снарядами з пропагандистськими агітками часів агресії РФ в Ічкерії: "Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння". ВIДЕО