Окупанти сьогодні можуть вдарити по залізничних об'єктах на Чернігівщині, - ОВА
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Російські окупанти сьогодні можуть завдати ракетних ударів по залізничних об'єктах Чернігівської області.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктах залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені.
Звертаюсь до громадян: не ігноруйте сигнали "Повітряна тривога". У разі надходження попередження про загрозу на додаток у телефоні, чи сигнал сирени, слідуйте в укриття", - йдеться в повідомленні.