Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені, - Кубраков
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Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.
Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Весь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.
"Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками", - сподівається Кубраков.