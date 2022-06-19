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Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені, - Кубраков

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Проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені, - Кубраков
Ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Весь український імпорт - з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів", - заявив міністр.

"Ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками", - сподівається Кубраков.

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Топ коментарі

  • Вячеслав Зубарєв
    А зебіл казав пару місяців тому що за пару тижнів зарішає. Особистий контроль.
  • Бенина Мама
    Обещали к лету решить, но не уточнили какого года. Сейчас к осени того года, в котором обещали летом, или к осени следующего. Я ничего не путаю?
  • Fizko Kyiv
    мама ріма не дозволяє матюкатись і "пі.дець" казати, можна тільки "під асабистий кантроль"
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