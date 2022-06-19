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МЗС активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається, - Кулеба

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МЗС активно переконує McDonald's відновити роботу, процес рухається, - Кулеба
Наразі є умови для відновлення роботи McDonald's в Україні, МЗС активно переконує мережу повертатися.

Про це у Facebook повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення іх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися.

Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже МакДо є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", - зазначив міністр.

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Топ коментарі

  • Aks World
    Это реально очень важно. Мак огромнейший налогоплательщик и держит огромное количество рабочих мест. Не понимают этого только полные дегенераты.
  • Odessa_1232
    Мак продолжает платить зарплату всем своим работникам, но если откроется будет отлично, KFC уже работает
  • Aks World
    Зарплата это хорошо, но по сравнению с налогами, которые платит мак, это ничто.
    С голоду мы то без него не умрем, пирожка покушать мы можем у условной тетя Вали с рынка, но миллион теть Валь принесут в казну страны 0 гривен и 0 копеек, а Мак миллиарды гривен
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