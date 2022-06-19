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ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Тошківки, - Гайдай

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ЗСУ відбили атаку окупантів в районі Тошківки, - Гайдай
Російські окупанти намагаються захопити Сєверодонецьк повністю, але зазнають значних втрат.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Найважча військова ситуація в Україні - саме на Луганщині. Тривають запеклі бої в Сєверодонецьку, орки намагаються захопити місто повністю, але їм це не вдається, рашисти несуть масові втрати.

Сьогодні росіяни намагалися здійснити прорив в районі Тошківки, навіть мали успіх, але після роботи нашої артилерії - окупанти зазнали поразки", - поінформував він

За словами Гайдая, Лисичанськ під контролем українських військ, але місто під постійними рашистськими обстрілами.

"Тиха" евакуація триває, гумвантажі завозяться щоденно, - пісдумував очільник ОВА.

Читайте: Минулої доби з Луганщини вдалося евакуювати 32 людини, - Гайдай

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
  • Перехватчик
    В Украине ликвидирован элитный спецназ ФСБ РФ - российские ресурсы пишут о крупном разгроме 17 июня

    читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/253949_1655621762
  • Paul Foxen
    елітной сорт московитського гівна... скільки можна використовувати цей епітет відносно русні - вони всі сміття, від фсб до гру і тік-ток дировців, сміття. яке обісралося в бою проти наших військових, звичайних Микол і Василів з умовного Жашкова
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