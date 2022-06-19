Рашисти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровщину, постраждалих та руйнувань немає, - облрада

Російські окупанти впродовж дня обстрілювали територію Дніпропетровської області.

Про це повідомив глава облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад. Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють.



Окрім цього, з "Ураганів" було обстріляно територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі. Окупанти поцілили у поля", - зазначив він.

За його словами, протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних Сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району.

"У всіх інших районах Дніпропетровщини день минув тихо. Російських окупаційних військ в області немає і не буде, адже наші рубежі надійно захищені", - підсумував Лукашук.

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