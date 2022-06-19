Одна людина загинула і двоє поранені в результаті російського ракетного удару по Очакову, - ОК "Південь"

Армія РФ вдарила ракетами по Очакову Миколаївської області, в результаті одна людина загинула та ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вдень ворожею авіацією завдано ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і в приватний сектор, пошкодивши кілька будівель. Поранено двох і вбито одну цивільну особу", - йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Інформація про загальні втрати і руйнування наразі уточнюється, додали військові.

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