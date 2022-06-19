Кожен десятий випущений Росією боєприпас - заборонений, - NYT
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Журналісти New York Times вивчили понад тисячу фотографій з України, ідентифікувавши там понад 2000 боєприпасів та їхніх фрагментів. Серед них 210 були забороненими міжнародними договорами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє LIGA.net.
В основному це касетні боєприпаси та їхні суббоєприпаси, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення десятками років.
Зазначається, що через обмеженість візуальної інформації з України ці підрахунки є заниженими.
"Це проливає світло на те, як Росія розглядає Україну. І як Росія дивиться на ймовірність того, що її притягнуть до відповідальності за свої дії. Це свідчить про те, наскільки російський уряд безкарно діє на багатьох фронтах", - наголосив результати дослідження П’єр-Річард Проспер, який був послом США з питань воєнних злочинів за часів президента Джорджа Буша.