Працівника ДСНС вбили російські окупанти в Скадовську, - депутат облради Хлань

В тимчасово окупованому Скадовську російські військові вбили працівника ДСНС.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, Херсонщина шокована вбивством працівника ДСНС у Скадовську. Чоловік робив обстеження місця вибуху, а після роботи був викрадений з дому російськими військовими. Пізніше його знайшли мертвим", - йдеться в повідомленні.

За його словами, рашисти мародерять, тероризують мирне населення, викрадають людей, знущаються з них, б’ють просто так, погрожують фермерам та підприємцям, відбирають бізнес, особливо той, який допомагає чи допомагав ЗСУ.

Також окупанти посилили обшуки на блок-постах у Херсоні.

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