Рада закликає міжнародні організації сприяти поверненню вкрадених Росією дітей, - постанова

Парламент звернувся до низки міжнародних інститутів щодо порушення РФ міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання в сім’ї російських громадян українських дітей.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться в прийнятій ВР 19 червня постанові №7450 "Про звернення Верховної Ради України до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей - громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім’ї російських громадян".

"Нехтуючи всіма нормами міжнародного права - передусім Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни - Російська Федерація примусово депортувала на свою територію мільйони громадян України, серед яких є діти, у тому числі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Ба більше, президентом Російської Федерації підписано Указ про набуття у спрощеному порядку російського громадянства дітьми-сиротами з України.

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Верховна Рада України звертається до авторитетних інституцій з вимогою невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей - громадян України та повернення їх на підконтрольні Україні території", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощений порядок набуття громадянства дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатним особами, які є громадянами України.

В МЗС України розглядають указ Путіна про спрощення прийому в російське громадянство українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України.

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