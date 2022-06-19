"Це була людина, яку не можна було не поважати": Спогади про командира батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олега Куцина, який загинув у бою з окупантами

В боях на Ізюмському напрямку загинув комбат батальйону "Карпатська Січ" і командир "Легіону Свободи" Олег Куцин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що смерть Олега Куцина - непоправна втрата: "Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Пімстимо смерть великих лицарів!".

"Просто нереальна втрата. Ми завершимо Твою справу, Друже. Мав за честь стільки років стояти пліч-о-пліч з Тобою. Навіки в строю! Москва впаде!" - зазначив лідер партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

Журналіст Вахтанг Кіпіані згадує, що кілька разів зустрічався з Куциним: "Записував свого часу з ним інтерв'ю про угорські зазіхання на Закарпаття. Запам'яталося, що він постійно посміхався. Дуже шкода. Попри різницю у поглядах - це була людина, яку не можна було не поважати".

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Президент університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт розповів, що Олег Куцин одного разу перетнувся з Могилянкою.

"З його ініціативи в нашому університеті відбулася презентація Маршу нової української армії "Зродились ми великої години" у виконанні Оркестру Збройних сил України.", - згадав Квіт.

Журналіст, політик та громадський активіст Дмитро Гнап пригадує, що востаннє, коли вони бачились з Куциним, той з гордістю розповідав, що його батальйон нарешті офіційно включили до ЗСУ.

"Він багато жартував. Дякував за підтримку наших танків у тому самому селі під Ізюмом. Він був взірцем для всіх нас, тут на нашій ділянці фронту. Підготовка воїнів, планування кожної операції, забезпечення батальйону - він все робив на найвищому рівні. Він саме так жив: на найвищому рівні", - додав Гнап.

Нардеп Оксана Савчук написала: "Друже, в це важко повірити. Тебе не стало. Кілька годин тому перестало битися серце Олега Куцина. Його вбив ворожий снаряд. Пряме влучення. Ізюмський напрямок".

Читайте: На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та "Легіону Свободи" Олег Куцин