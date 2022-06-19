IT-спеціалістам дозволять виїжджати за кордон, - заступник глави Мінцифри Борняков

Чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїхати за кордон під час воєнного стану.

Про це заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков розповів в інтерв’ю "Фактам", передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що коли почалася війна, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, до того ж трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.

За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться.

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"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", - зазначив він.

Заступник міністра розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.

"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання і повернутися назад", - заявив Борняков.

Він пояснив, що модель передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей - наприклад, не більше 10%, - і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна. Після цього він може виїхати на той термін, який зазначено у дозволі, до тієї країни, яка вказана.

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Крім того, у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців.

"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму Дія", - повідомив заступник міністра.

За його словами, позиція міністерства - у тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.

"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія - це 280 тис. осіб", - заявив Борняков.

Він уточнив, що зараз є чинний механізм бронювання, проте дуже складний і непрозорий.

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