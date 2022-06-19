Варто очікувати від Росії посилення ворожої активності, саме цього тижня, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що цього тижня Росія показово атакуватиме Україну, а також інші країни Європи.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
За словами Зеленського, цього тижня Україна отримає відповідь від Європейського Союзу щодо статусу кандидатства.
"На тижні будуть нові мої звернення, зокрема й до європейців. Використаю кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, й щоб зібрати для нас нових прихильників.
Очевидно, що варто очікувати від Росії посилення ворожої активності. Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - наголосив Зеленський.