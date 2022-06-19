Воїн ЗСУ Віталій Плахотін загинув на Донбасі

20-річний військовослужбовець Збройних сил України Віталій Плахотін з села Максимівка Сахновщинської громади загинув на Донбасі.

Про це Суспільному розповіла директорка Костянтинівського ліцею Валентина Косточка, де до 9-го класу вчився Віталій, передає Цензор.НЕТ. Тиждень тому до неї звернулася мати Віталія Світлана - просила допомогти знайти сина, тому що втратила з ним зв’язок.

"Ми зв’язалися з волонтерами, які добираються ближче до фронту. Військові повідомили, що був великий бій. І хлопці, які відступали, стрибали під міст, щоб сховатися. Ніхто не знав, чи є там Віталій. Але туди було пряме попадання... І потім, мабуть, через два дні, зателефонував його дядько, він також на війні, і повідомив, що Віталія немає. Він загинув", - розповідає Валентина Косточка.

Для ідентифікації загиблого у матері Віталія взяли зразки ДНК.

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Віталій Плахотін став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, брав участь в обороні Слов’янська та Бахмута.

"Це для нас трагедія, дуже велика. Добросовісний, чесний, працьовитий, веселий хлопчина. Він дуже дорожив мамою. Любив маму, мама - його. Дуже цінував домашні традиції", - згадує учня Валентина Косточка.

Прощатимуться з Віталієм у рідному селі Максимівка Сахновщинської громади.