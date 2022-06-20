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Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, - речник спецслужб Жарин

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Польща протягом багатьох років перебуває під прицілом Росії, - речник спецслужб Жарин
РФ намагається переконати Захід та російське суспільство, що Польща повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

Про це у Twitter повідомив прессекретар міністра-координатора спецслужб республіки Станіслав Жарин, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різноманітні заходи, підсумком яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність і безпеку", - зазначив він.

За словами Жарина, Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб'єктивність, не повинна сприйматися серйозно союзниками і повинна бути "сірою зоною" між НАТО і Росією.

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Топ коментарі

  • Antimoskal Antimoskal
    Jeszcze Polska nie zginęła !!! Слава Україні, Польщі, Англії, США та Канади !!! Смерть москві та москалям !!!
  • Colt
    Это Москва - серая зона между Западом и Китаем.
  • Яр Холодний
    Та їм "насрать" - що то є якась столиця! Не дісталася їм - значить хай не дістається нікому! Та й те, що їм дістається, вони у "сральник" перетворюють! Колись говорив з одною старою жінкою Вона у госпіталі медсестрою працювала Її батько потрапив служить після 1945-го в Тоёхару (тепер - Южно-Сахалінськ) Як вона хвалила тодішнє місто! Чисто, культурно, красиво! А потім у 80-ті поїхала на зустріч однокласників Так казала, що такого "срачу" давно не бачила До мене у 2013 родичі з Волгограду приїжджали так все розпитували, що у нас за свято в місті буде - вулиці чисто прибрані! Кажу що у нас завжди так - не вірили!
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