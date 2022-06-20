Учора вдень окупанти знову обстріляли з мінометів Сумщину, - Живицький
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Росіяни у неділю обстріляли з мінометів Середино-Будську громаду на Сумщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами. Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 прильотів по території громади, 3 із яких по території самого міста", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється.