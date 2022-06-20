На південному напрямку ЗСУ знищили 28 окупантів і ворожу військову техніку, - ОК "Південь"

За минулу добу українські військові на південних рубежах оборони знищили 28 загарбників, ворожу техніку, включно з гарматою-гаубицею, безпілотником і танком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОК "Південь".

"Скований у просуванні суходолом, противник активізує повітряні удари.

В районі Апостолового ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилась в віртуозному ухилянні від атаки.

Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру і втечі під вогнем гідної відсічі", - йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині зенітно-ракетним підрозділом ЗСУ влучно знищено безпілотний розвідник.

Загальні ж втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань становлять: 28 загарбників, 152-мм гармата-гаубиця, танк та 2 військові автівки.

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