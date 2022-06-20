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Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко

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Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко
Ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами, люди не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.


"Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.

В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Хай криворіжці "дякують" за це своєму "славетному земляку" - саме його стараннями війна прийшла до порогу їх домівок!
  • Яр Холодний
    При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…

    А тепер перерахуй мені "досягнення" твого "Блазня"! Тільки ж май на увазі - після того з тебе "шерсть полетить шматками"! Бо я "в курсі" його "досягнень"! Тому всі твої "аргументи" будуть мною "розкладені по поличках" і аргументовано розбиті І тобі це "дуже не сподобається"!
  • Яр Холодний
    А вони голосували у стилі закликів мера одного з "Усть-Піздюйськів" у Росії: "А давайте наш город переименуем в "Путин" - тогда наш президент выделит фонды на то, чтобы наш город стал процветающим!"
    Ці теж надіялися, що "земляк" їх "ощасливить" і Кривий Ріг стане "Нью-Васюками"! "ОЩАСЛИВИВ" - просрав не тільки Кривий Ріг, але і половину України!
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