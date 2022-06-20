Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району Дніпропетровщини, - Резніченко

Ніч на Дніпропетровщині минула з обстрілами, люди не постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали.

У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку.



В інших районах області на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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