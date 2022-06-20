Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 586 поранені, - Офіс генпрокурора

Понад 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 323. Зросла кількість поранених- 586.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 302, Харківській - 173, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 19 червня внаслідок обстрілу окупантами м. Залізне Донецької області отримала поранення 8-річна дівчинка.



Також повідомляється, що 19 червня в Ізюмському районі Харківської області у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Діти отримали осколкові поранення.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.