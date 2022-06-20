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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33,8 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1477 танків та 3588 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 20 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 33 800 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 33800 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин - 3588 (+11) од,

артилерійських систем - 749 (+4) од,

РСЗВ  - 238 (+3) од,

засоби ППО  - 98 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 601 (+3),

крилаті ракети - 130 (+0),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2527 (+4) од,

спеціальна техніка - 55 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб: ЗСУ втратили 400 танків, 700 гармат, 1300 БМП та БТР - 50% усієї бойової техніки

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 33,8 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1477 танків та 3588 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі ЗСУ.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРИМО в ЗСУ !!!

    https://t.me/informnapalm/9642

    Привезли нову форму.
    Хлопці до часу залишили на купі і пішли по позиціям.
    Згодом медик вирішив повернутися щось собі підібрати, а там вже вісім 🇷🇺🐽 риются в нашій формі. Одному ногу прострелив, решта з переляку здалися. Результат - медик взяв в полон 8 орків.
  • Olena Lynch
    Так, ці падлюки гинуть, але їх так багато і вони лізуть в Україну воювати зі своїх засратих говеней та старої іржавої техніки у них ціла ***** гора і всю цю техніку вони використовують проти нас зараз у Сєвєродонецьку та на Запорізькому напрямку. У українцiв нема стiльки зброї.
  • Claudia Smith
    артсистем і рсзв знов багато угатили наші. нічого, свинособаки, побіжите ви, скавулячи, в свої *****, вже зовсім скоро. і в пакетах поїдете.
    як у тому анекдоті. а хто за кермом? водій рефрижератора!
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