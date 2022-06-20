Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу на газопереробному підприємстві на Харківщині, піротехніки ліквідували 35 ворожих боєприпасів, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких 10 на ліквідацію пожеж, зокрема 2 пожежі, викликані обстрілами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Рятувальники продовжили гасіння пожежі, викликаної ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня. Ще одну пожежу, пов’язану з військовими діями, загасили у селі Баранівка Золочівської ОТГ. Там горіла господарча споруда та сінник на площі 20 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 35 ворожих боєприпасів.

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