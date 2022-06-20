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На нафтобазі у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків пожежі, спричиненої ракетним ударом, - голова облради Лукашук

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На нафтобазі у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків пожежі, спричиненої ракетним ударом, - голова облради Лукашук
На Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку 18 червня влучили російські ракети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Вчора пізно ввечері ворог зі ствольної артилерії вдарив по Великій Костромці: внаслідок обстрілу в селі загорівся приватний будинок, є руйнування. На щастя, без жертв.

Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на нафтобазі, в яку в суботу влучили ворожі ракети. Там тривають роботи з гасіння палаючого резервуару і розбору завалів.

Щодо ситуації в інших громадах області – ніч минула спокійно", - йдеться в повідомленні.

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