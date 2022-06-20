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Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай

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Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, - Гайдай
Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєверодонецька, а в промзоні міста - пекло від обстрілів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєверодонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо окупанти хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

"Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру. Орки продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї", - зауважив очільник регіону.

Також він зазначив, що "тиха" евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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"Наші захисники мають успіхи у вуличних боях, однак ворожа артилерія переважає. Лисичанськ рашисти нищать наперед, розуміючи, що оборону міста не подужають. В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності. Втрачений населений пункт - це НЕ означає "програна війна". Луганщину будуть боронити до останнього, ми будемо стримувати орду, скільки це буде треба", - резюмує Гайдай. 

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Топ коментарі

  • Арнила
    "В руйнації оркам допомагають місцеві зрадники - вони коригують вогонь по будівлях, де переховуються люди та важливих структурах для життєдіяльності". У кого-то еще есть сомнения, что оставшиеся не ждут сруцкого мира? Сидеть под постоянными обстрелами в вонючих подвалах, в антисанитарных условиях, без света и воды, даже часто с детьми. Допустим небольшой процент из них одинокие старики, тяжелобольные, инвалиды. Но и то, даже таким категориям помагают выехать. Можно подумать остальные люди, что уже эвакуировались, исключительно все при деньгах, все имеют родственников по Украине и переселились в пятизвездочные отели. Поэтому отговорки, ой у людей нет денег, да кому они где нужны, уже не катят. И хлопцы с передовой это подтверждают, что опасаются этих людишек, отказавшихся от эвакуации и сидящих под бомбежками, каждый второй - зрадник. Жаль только пацанов, что оставляют свои жизни и здоровье там, делятся гуманитаркой, всячески помагают, а эти крысы из подвалов потом будут рассказывать по гамносраша тв, ой биндеровцы, ой фашисты, по нам стреляли.
  • Hanka Panyanka
    а в это время: На острове Змеиный прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар. опять много курят в неположенном месте...
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Я как диванный эксперд, хочу сказать следующее. Я вижу что орки молча, продвигаются, и через день какое-то очередное село оказывается захваченым. А с нашей стороны, через день продвигаются на 10 км к Херсону, трубят об этом "контрнаступление, контрнаступление", а реально как были два месяца назад 20км до Херсона, так них..а неизменилось. Или не так?
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