Щоб відкрити українські порти, потрібна зброя для їх захисту, - Глава МЗС Литви
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі ЗМІ перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, пише "Європейська правда".
"Щоб відкрити порти, потрібна зброя. Я говорю про це вже другий місяць, разом з українцями… Щоб серйозно говорити про вирішення продовольчої кризи, потрібна серйозна розмова про захист портів. На жаль, іншого шляху відкрити порт Одеси та інших міст на півдні України немає. Є країни ЄС, у яких є ця необхідна зброя. Якщо вона буде надана, цю кризу можна вирішити значно швидше", - наголосив Ландсбергіс, зазначивши, що деяке обладнання вже надають.
Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що від масштабів західної допомоги залежить і те, як надовго затягнеться війна в Україні.
"У нас є інструменти для того, щоб закінчити війну набагато швидше. Вони є завжди. Якби ми дали не 10%, а 90% того, що просила Україна, війна не могла би тривати роками", - підкреслив він.