Зірваний виступ Путіна, російські суди та сайти терористів. ІТ-армія атакувала понад 400 онлайн-ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Українська IT-армія продовжує завдавати ударів противнику в кіберпросторі. Так, з 13 по 19 червня атакували понад 400 онлайн-ресурсів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

​​"Доки ворог продовжує обстрілювати територію України, понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають ворогу кіберударів. З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більш як 400 російських онлайн-ресурсів:



1️. Економічний форум із виступом Путіна. Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ Путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу.



2️. Регіональні суди РФ. Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.



3️. Сайти терористичних утворень в Україні. IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам - в інтернеті.



4️. Російські ЗМІ. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: IT-спеціалістам дозволять виїжджати за кордон, - заступник глави Мінцифри Борняков