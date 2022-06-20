Німецькі ультраправі розкололися через Україну: половина партії не визнає війну
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Почесний голова партії Олександр Гауланд і голова федеральної землі Тюрингія Бьорн Хеке запропонували ухвалити партійну резолюцію про зовнішню політику Європи, в якій не назвали російське вторгнення в Україну "війною".
Глава AfD Еліс Вайдель закликала переглянути документ з точки зору мови та змісту. За її словами, у тексті є дуже "неконкретні пропозиції". Депутат Бундестагу Томас Зейтц, критикуючи резолюцію, заявив, що її автори "цілком применшують" значення війни в Україні.
Інші делегати завзято захищали текст резолюції, стверджуючи, що документ містить саме ті терміни й орієнтири, "які ми маємо озвучити зовнішньому світу. Контраст між глобалістами й національними державами — ось світова боротьба, в якій ми беремо участь, і про це ясно сказано".
Внаслідок запеклих дебатів фінальну резолюцію навіть не вдалося затвердити на виконкомі партії, і члени з'їзду 55% голосів вирішили завершити форум.