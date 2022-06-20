Німецькі ультраправі розкололися через Україну: половина партії не визнає війну

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) достроково завершила федеральну партійну конференцію через те, що не змогла прийняти спільну позицію щодо війни в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Почесний голова партії Олександр Гауланд і голова федеральної землі Тюрингія Бьорн Хеке запропонували ухвалити партійну резолюцію про зовнішню політику Європи, в якій не назвали російське вторгнення в Україну "війною".

Глава AfD Еліс Вайдель закликала переглянути документ з точки зору мови та змісту. За її словами, у тексті є дуже "неконкретні пропозиції". Депутат Бундестагу Томас Зейтц, критикуючи резолюцію, заявив, що її автори "цілком применшують" значення війни в Україні.

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Інші делегати завзято захищали текст резолюції, стверджуючи, що документ містить саме ті терміни й орієнтири, "які ми маємо озвучити зовнішньому світу. Контраст між глобалістами й національними державами — ось світова боротьба, в якій ми беремо участь, і про це ясно сказано".

Внаслідок запеклих дебатів фінальну резолюцію навіть не вдалося затвердити на виконкомі партії, і члени з'їзду 55% голосів вирішили завершити форум.

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