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Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ

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Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ
Міноборони Білорусі заявляє про готовність до поновлення міжнародної співпраці щодо контролю за озброєнням з 20 червня.

Про це міністерство повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Ухвалення рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Green sheet
    Да ПНХ вы уже. Получили по зубам теперь хотят чтобы и Европа разоружалась. Зато Рашка будет полным ходом восстанавливать и наращивать свою армию без всякого контроля.
  • jklpqrs
    Безумные заявы батька - хороший симптом, правда на..й ты кому сдался со своим паритетом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    скоро ж*па на немецкие кресты раздерется у пытающегося усидеть даже не на двух табуретках хитробздливого бульбофюрера... думаете хитрее одесского раввина???
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