Білорусь готова поновити співпрацю щодо контролю за озброєнням, - Міноборони РБ

Міноборони Білорусі заявляє про готовність до поновлення міжнародної співпраці щодо контролю за озброєнням з 20 червня.

Про це міністерство повідомило у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 20 червня Республіка Білорусь поновлює верифікаційну діяльність у рамках діючи міжнародних договорів у сфері контролю за озброєнням. Сьогодні сповіщення про це спрямували усім державам-учасницям ОБСЄ. Ухвалення рішень про забезпечення іноземної інспекційної діяльності на території Білорусі буде забезпечуватися на паритетній основі", - йдеться в повідомленні.

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