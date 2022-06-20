ЗСУ відкинули рашистів з першої лінії оборони на Херсонщині, - депутат облради Хлань
Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".
"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - розповів він.
За словами Хланя, на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.
"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - додав він.