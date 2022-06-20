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ЗСУ відкинули рашистів з першої лінії оборони на Херсонщині, - депутат облради Хлань

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ЗСУ відкинули рашистів з першої лінії оборони на Херсонщині, - депутат облради Хлань
Російські окупанти на Херсонщині укріплюються на другій та третій лінії оборони.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які знаходяться в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - розповів він.

За словами Хланя, на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над ворогом.

"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - додав він.

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Топ коментарі

  • Paul Foxen
    у тупих нікчемних азіатських рабів орків, 3 лінії оборони за 3 місяці, на чужій території, з обмеженими можливостями... В Героїчних Європейських Цивілізованих Просвітлених Нерабів Боневтіків за 3 роки - Про!бали, не на часі, какая разніца - на своїй території з необмеженими можливостями- НУЛЬ ВСЬОГО!
  • Злий Грицько
    Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні! Мочіть хлопіці цю кацапсячу сволоту!
  • 18c49ed2
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