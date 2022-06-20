Було б цинічно відмовити Україні та Молдові у наданні статусу кандидата на вступ до ЄС, - Бербок
Про це Бербок сказала перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За її словами, ЄС завжди зростав у складних ситуаціях, і йому потрібне лідерство, щоб підтримати Україну на цьому шляху до ЄС разом із Молдовою.
"На мій погляд, було б абсолютно цинічно сказати зараз Україні та Молдові: чи не могли б ви постояти за дверима, перш ніж ми вирішимо усі наші домашні завдання. Ми зараз перебуваємо у тому моменті, коли потрібно вирішувати", - сказала Бербок.
Вона додала, що ЄС зараз стоїть перед історичним моментом, і у контексті розширення блоку потрібно брати до уваги реальність, а не сліпо слідувати теорії.
"Я переконана, що зараз ми маємо відповідальність не лише чітко дати зрозуміти Україні: ви є частиною Європи, ми вдячні вам за захист європейських цінностей. А ми маємо прийняти її у наше європейське коло. Логічно, що це важкий процес, але зараз не слід використовувати механічний бездумний процес, а треба використати цей історичний момент", - сказала Бербок, додавши, що у аналогічній ситуації перебуває і Молдова.