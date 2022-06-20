Випускники можуть скласти тестування для вступу до українських вишів в Німеччині, - МОН
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
За даними Українського центру оцінювання якості освіти, в Німеччині потенційні учасники НМТ підтвердили намір скласти тестування в: Берліні - 3986 осіб; Мюнхені - 3318.
Університети Німеччини та одна некомерційна організація надали приміщення, обладнання та допомагають із пошуком фахівців. Проведення НМТ для українських вступників, які вимушено перебувають в Німеччині, відбудеться в:
Гамбурзькому університеті;
Кельнському університеті;
Лейпцизькому університеті;
Культурному центрі GOROD (місто Мюнхен);
Університеті Гете (Франкфурт);
Університеті Гумбольдта, Вільному університеті, Технічному університеті (Берлін).
"Якщо ви перебуваєте в Берліні, то маєте можливість пройти тест у додаткову сесію НМТ. Для цього потрібно пропустити етап підтвердження участі (20 червня – 7 липня), натомість пройти два етапи підтвердження в додатковій сесії (8-18 липня, а також 1-10 серпня).
Потенційні учасники, які мають можливість поїхати до Гамбургу, Кельну, Лейпцигу, Мюнхену або Франкфурту, можуть обрати місто на власній Інформаційній сторінці з 20 червня до 7 липня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 червня завершується додатковий період реєстрації для участі у НМТ.