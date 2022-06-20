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Глава Африканського Союзу просить ЄС частково скасувати санкції проти РФ

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Президент Сенегалу Макі Салл, який обіймає посаду голови Африканського Союзу, просить Євросоюз скасувати частину санкцій проти Росії, щоб африканські країни без проблем могли закуповувати сільгосппродукцію у РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Ліга.нет".

Салл вважає, що ЄС міг би дати послаблення у санкціях проти російських банків, що дозволить країнам континенту проводити оплати за російські сільгосптовари.

"Ми хочемо платити, але це стає неможливим. Тому ми просимо у європейців той самий механізм, що й для газу та нафти", – цитує видання Салла.

Брюссель не вводив санкції на експорт російських зернових чи добрив до країн, що не входять до ЄС. Але виключив кілька російських банків, зокрема Сбєрбанк, з міжнародної платіжної системи SWIFT. Санкції ЄС залишають можливість робити платежі до Росії за інші імпортні товари, наприклад газ.

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Минулого місяця Салл заявив на зустрічі лідерів ЄС, що санкції щодо фінансової системи РФ та труднощі з пошуком страхових компаній загрожують імпорту зерна та добрив до Африки.

Після зустрічі з Путіним на початку червня Салл припустив, що західні санкції сприяють продовольчій кризі.

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Проблема постачання продовольства також обговорювалася під час двосторонньої зустрічі в Парижі між Макі Саллом та президентом Франції Емманюелем Макроном минулого тижня. Макрон пояснив главі Африканського Союзу, що брак продовольства не має нічого спільного із санкціями ЄС.

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Топ коментарі

  • botoks
    пошел бы на..уй, глава африканского союза
  • govtva
    Мы разрешаем папуасам напасть на РФ и затрофеить их зерно,рабов тоже набрать в плен могут.
  • 18c49ed2
    В подавляющем большинстве население Африки не хочет и не умеет просто работать.
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